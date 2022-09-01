Майже вдвічі зросла кількість українців, які ідентифікують себе громадянами своєї країни

16:47 16 серпня Київ, Україна

85% населення України вважають себе насамперед громадянами своєї країни, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Це майже вдвічі більше, ніж у 1992 році (45,6%).

Серед різних соціальних категорій населення (вікових, регіональних, лінгвоетнічних, гендерних) немає суттєвої різниці за цим показником.



Опитування стосувалося ідентичності у територіальному та політичному контекстах. Мешканцем свого населеного пункту або регіону вважають себе трохи більше 6% українців. Громадянином світу чи Європи себе назвали майже 4%. Близько 3% вважає себе представником етносу чи нації.

Громадянином колишнього Радянського Союзу почувається трохи менше 1% опитаних.

Серед молоді громадянська ідентичність перевищує 85% людей. Також у цій групі нульовий показник тих, хто вважає себе громадянином колишнього СРСР.



У найстаршій групі (70 і більше років) як альтернативу громадянській ідентичності найчастіше обирали відчуття приналежності до етносу, нації (7,1%), а також до громадян колишнього Радянського Союзу (3,2%).



У східних регіонах України рівень переважання громадянської ідентичності становить 80,7%, у західних – 85,6%.



Серед російськомовних українців 81% вважають себе насамперед громадянами України, серед російськомовних росіян, які проживають в Україні, таких 78%.



Громадянська ідентичність українців посилювалася через революції 2004, 2013-2014 років, а також збройну агресію росії.