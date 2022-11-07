Майже половину українських об'єктів підключено до тепла

16:36 04 листопада Київ, Україна

Наразі в Україні 45,6% об'єктів підключено до тепла. Це школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки. Найбільше у Житомирській, Закарпатській та Харківській областях. У Києві опалюється 78% будівель.



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні 4 листопада, що у підземних газосховищах накопичено 14,5 млрд кубів газу. За його словами, цих обсягів достатньо, щоби пройти опалювальний сезон.

"Ми готуємось до будь-яких сценаріїв. Накопичуємо обладнання для генерації енергії у разі надзвичайних ситуацій. Вчора провели координаційну нараду зі структурами ООН та USAID. Говорили про підготовку до зими. Від донорів вже отримали 700 генераторів. Ще 900 буде доставлено від них найближчим часом", - додав міністр.

Він наголосив, що пройти "стабільно опалювальний сезон і забезпечити людей світлом, водою та газом - це зараз одне з головних завдань".