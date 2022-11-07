Майже половину українських об'єктів підключено до тепла

Наразі в Україні 45,6% об'єктів підключено до тепла. Це школи, дитсадки, лікарні, житлові будинки. Найбільше у Житомирській, Закарпатській та Харківській областях. У Києві опалюється 78% будівель.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні 4 листопада, що у підземних газосховищах накопичено 14,5 млрд кубів газу. За його словами, цих обсягів достатньо, щоби пройти опалювальний сезон.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні 4 листопада, що у підземних газосховищах накопичено 14,5 млрд кубів газу. За його словами, цих обсягів достатньо, щоби пройти опалювальний сезон.
Він наголосив, що пройти "стабільно опалювальний сезон і забезпечити людей світлом, водою та газом - це зараз одне з головних завдань".
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