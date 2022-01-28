Майже половина населення України не знає точну дату аварії на ЧАЕС

19:04 10 травень Київ, Україна

Згідно з даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), більше половини українців змогли назвати точну дату аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Більшість респондентів змогли (69%) згадати рік, в якому сталася аварія. Точну дату назвали більше половини опитаних (52%).

"Попри те, що опитування проводилося в дати, близькі до річниці аварії, майже третина населення України (31%) не змогла згадати рік аварії, майже половина населення (48%) не знає точну дату", - прокоментували в КМІС.

При цьому, якщо порівняти дані з торішніми, то частка українців, які змогли згадати точну дату аварії, зросла з 40% до 52%.



Опитування проводили з 13 по 15 квітня методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього опитали 2001 респондента.



Аварія на ЧАЕС сталася 26 квітня 1986 року. На момент трагедії на станції працювали чотири енергоблоки. Ще два аналогічних будувалися.