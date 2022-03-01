Майже місяць на Криворізькому залізорудному комбінаті продовжують страйкувати шахтарі

12:35 07 жовтень Київ, Україна

Місяць тому, 8 вересня, на Криворізькому залізорудному комбінаті почалися масові страйки, тоді в них брали участь 393 шахтарі. Сьогодні підземний протест продовжують 22 шахтарі. Про це 7 жовтня повідомив "Громадському радіо" голова місцевої організації Незалежної профспілки гірників Юрій Самойлов.



За його даними, серед страйкарів дві жінки.



"Страйк почався з кількох причин: не було нормального керівника, шахти перестали приносити прибуток, запаси руди були вичерпані. Крім цього, останнім часом була дуже низька заробітна плата: у чоловіків 12-13 тис. грн, у жінок - 7 тис. грн і нижче", - пояснив Самойлов.



За його словами, зарплату вже частково підвищили, "але її рівень за вересень дуже мізерний, оскільки не заплатили за простій протестувальникам-шахтарям".



У правлінні комбінату заявляли, що страйкарі-шахтарі не висувають ніяких вимог в письмовому вигляді.



"Кривбасзалізрудком" - одне з найбільших підприємств України, яке видобуває руду підземним способом, одне з найбільших підприємств Кривого Рогу.



8 вересня в підземному протесті Криворізького залізорудного комбінату брали участь 393 шахтарі. 10 вересня на шахті "Жовтнева" протестувало 30 гірників, на шахті "Батьківщина" - 86 осіб, на шахті "Тернівська" - 56 співробітників, на шахті "Гвардійська" - 89.



24 вересня правління комбінату заявило, що шахти, де протягом трьох тижнів триває страйк шахтарів, будуть зупинені, штат скорочено, а правління звернеться в правоохоронні органи, щоб припинити блокування підприємства.



