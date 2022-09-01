Майже дві третини українців думають, що зараз сильний лідер для України важливіший за демократію

17:20 18 серпня Київ, Україна

Майже дві третини українців (64%) думають, що сильний лідер для України зараз важливіший за демократію. Демократію та плюралізм пріоритетними називають 16%, йдеться у дослідженні КМІС.



Також майже дві третини українців (62%) вважають, що під час війни неприпустимою є навіть конструктивна критика влади. А 79% кажуть, що президент має втручатися у діяльність парламенту та уряду щодо посилення оборони.



Водночас майже третина респондентів (32%) вважають, що під час війни має зберігатись політична конкуренція, 16% виступають за чіткий розподіл повноважень. Прихильниками демократії називають себе 27% опитаних.



Майже половина респондентів (48%) сказала, що зараз потрібно враховувати права та інтереси громадян навіть у тому випадку, якщо вони розходяться з інтересами держави. Більше третини (37%) переконані, що будь-хто повинен мати можливість публічно висловлювати свою позицію, не побоюючись переслідувань влади.



Щодо притягнення до кримінальної відповідальності за співпрацю з окупантами, то думки опитаних розділилися. Наприклад, 69% респондентів вважають, що потрібно покарати тих, хто обійняв керівні посади в окупаційній адміністрації. Але коли йдеться про лікарів, тих, хто погодився надавати медичну допомогу за російськими стандартами, 66% вважають, що їх не потрібно притягувати до відповідальності.

Також дослідники визначали лідерів думок українців, тобто публічних осіб, за повідомленнями яких вони стежать. 29% назвали Володимира Зеленського, 14% – Олексія Арестовича, 12% – Олега Жданова. Інші «лідери думок»: Валерій Залужний (9%), Сергій Притула (9%), Віталій Кім (4%), Михайло Подоляк (4%), Олексій Резніков (3%), Дмитро Гордон (3%), Юрій Бутусов (3%). Водночас 44% респондентів спонтанно не змогли назвати жодного конкретного прізвища.



Серед різноманітних джерел інформації більше опитаних довіряють телемарафону «Єдині новини» – 57%. Також 13% респондентів за останній тиждень отримували інформацію з якогось російського ресурсу. 89% пояснювали це тим, що хотіли дізнатися про точку зору росіян і як їм подають інформацію, і лише 2% відповіли, що відвідували російські ресурси через сумніви в українських джерелах.



Водночас багато українців скептично оцінюють своє орієнтування в інформаційному полі. 40% стверджують, що через велику кількість джерел важко визначити, де саме правда (при цьому 52% упевнені, що можуть визначити одне або кілька правдивих джерел). Але про доступ до певної інформації думки розділилися: 57% вважають, що ЗМІ мають чесно та повністю доносити до громадськості інформацію, а 40% - що доводити до громадськості потрібно не всю інформацію.

Дослідження проводились у липні 2022 року серед тисяч респондентів. Це було щоденне опитування та телефонні інтерв'ю.