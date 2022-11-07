Майже 90% українців вважають, що наша країна стане успішною та увійде до ЄС

Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, майже 90% українців переконані, що за 10 років Україна буде успішною державою, яка увійде до складу Євросоюзу.
Зокрема, під час опитування респондентам пропонувалося вибрати, з яким із двох сценаріїв майбутнього України – оптимістичним чи песимістичним – вони більшою мірою погоджуються. Як з'ясувалося, 88% українців вважають, що за десять років Україна буде успішною країною у складі ЄС. При цьому серед них 63% повністю поділяють такий погляд, а швидше погоджуються — 26%.
При цьому найбільший оптимізм спостерігається серед мешканців заходу України, проте фактично у всіх регіонах абсолютна більшість дивляться у майбутнє України з надією – від 90% на заході до 76% на сході. Соціологи пояснюють це тим, що на сході України, у Харківській та Донецькій областях, рівень руйнувань та обстрілів є особливо інтенсивним.
При цьому серед усіх вікових груп абсолютна більшість оптимістично оцінюють майбутнє України. Зокрема, серед 18-29-річних цей показник становить 94%.
Крім того, серед респондентів-оптимістів 96% заявили, що готові мати матеріальні труднощі 3-5 років, якщо в результаті Україна стане успішною країною і членом Європейського Союзу.
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