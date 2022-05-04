Майже 80% українців підтримують масове тестування і ізоляцію хворих на COVID-19

15:01 04 грудня Київ, Україна

Опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало, що 79% громадян України вважають масове тестування населення необхідним, а також виступають за ізоляцію людей, у яких виявили COVID-19

Відзначається, що опитування було проведене 27 листопада - 1 грудня 2020 року серед населення України у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.

"79% опитаних підтримують ідею масового тестування населення і обов'язкову ізоляцію виявлених хворих як засобу боротьби з коронавірусом. Протилежної думки - 17%. В ефективність такого заходу вірять 73%, не вірять - 19%", - говориться в результатах опитування.

В опитуванні взяли участь 1200 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.