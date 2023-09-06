Майже 89% українців пишаються своїм громадянством – опитування

09:40 23 серпня Київ, Україна

Близько 89% українців пишаються своїм громадянством. Гордість за своє громадянство нині найвища за всі роки незалежності України.



Таких висновків дійшли соціологи Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, які провели опитування перед Днем Незалежності.



Найбільше людей пишаються своїм громадянством у західних областях (95%), центральних (90%) та південних (89%), дещо менше – на сході України (76%).



Події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямку?

Майже половина українців (49%) вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямку, близько третини (32%) – що у неправильному, решта не визначилась.



Розпад СРСР - позитивна історична подія?

Більшість українців (69%) вважають розпад СРСР позитивною історичною подією. Найбільше така думка поширена серед мешканців заходу України (91%). На півдні така думка дещо менш поширена (42%), але й масової вираженої ностальгії за СРСР там теж не спостерігається (23%), натомість у цьому макрорегіоні більше тих, хто не визначився з відповіддю (35%).



За роки незалежності України сталося більше позитивного чи негативного?

Близько 40% українців вважають, що за роки незалежності України сталося більше позитивних подій, ще 40% сказали, що сталося скільки-небудь позитивного, стільки й негативного. Найбільша кількість позитивних оцінок зафіксована на заході нашої країни (59%), дещо менша – на півдні (26%), але у всіх регіонах не більше 15% вважають, що за роки незалежності сталося більше негативного.



Якби референдум про проголошення державної незалежності України проходив сьогодні, чи підтримали б українці незалежність України?

Якби референдум про державну незалежність України проходив сьогодні, абсолютна більшість українців (82%) підтримала б незалежність України. Найбільше тих, хто підтримав би незалежність – на заході нашої країни (94%), на півдні та сході – 68% та 70% відповідно. Проти – 3% загалом у країні, причому на заході таких менше 1%, але на сході – близько 7%.



Підтримка незалежності нині найвища за останні понад 20 років. Підтримка зросла навіть у порівнянні з періодом 2014-2021 років, коли вона вже домінувала, порівняно з періодами до 2014 року.



Чи готові українці до компромісів з рф та яких саме?

Більшість українців продовжують демонструвати неготовність до компромісів із агресором для припинення війни. На територіальні поступки заради припинення війни готові піти менш як 5% українців. Готовність поступитися майбутнім членством України в НАТО висловили дещо більше – 18% українців. На скорочення ЗСУ у мирний час, яке нібито обговорюється в Стамбулі у 2022 році, готові погодитися не більше 13% українців. Надати російській мові офіційний статус або відмовитися від політики декомунізації для кремля готові не більше 17–18% опитаних.



Що має робити українське військово-політичне керівництво, якщо агресор посилить ракетний обстріл українських міст, що призведе до збільшення жертв цивільного населення?

Відносна більшість, 42% українців, вважають, що якщо агресор посилить ракетний обстріл українських міст, що призведе до збільшення жертв серед цивільного населення, Україна все одно має продовжувати воювати, незважаючи ні на що. Ще 21% респондентів хотіли б спробувати заморозити конфлікт, але не йти на поступки росії. Ще 23% опитаних вважають, що в такому разі слід розпочати переговори з агресором щодо припинення війни.