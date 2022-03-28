Майже 51 тисяча українських учнів стали переселенцями

На цей час в Україні майже 51 тисяча дітей були змушені покинути свої будинки та долучилися до навчання у областях фактичного проживання.
Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
На початку повномасштабного російського вторгнення МОН рекомендувало навчальним закладам відправити дітей на двотижневі канікули. У низці областей навчання почали відновлювати вже на початку березня. Наразі всі заклади загальної середньої освіти організували освітній процес на дистанційці лише у 13 областях, ще у дев'яти частина шкіл працює дистанційно, в частині оголосили про канікули, а решта взагалі тимчасово зупинили заняття.
Повністю зупинили освітній процес лише у двох областях, а в одній в МОН досі відсутня інформація через активні бойові дії.
Дітям та вчителям радять використовувати національну електронну платформу "Всеукраїнська школа онлайн" або ж навчатися у приватних школах, які надали безкоштовний доступ до навчання на своїх платформах.
Окрім цього працює Всеукраїнський онлайн-розклад, а трансляції відеоуроків для школярів 5-11-х класів проводять на телеканалах ПлюсПлюс, Піксель та Суспільне, а також платформах онлайн-телебачення Megogo, Київстар ТВ, 1+1 відео, sweet. tv та Volia tv.
Щодо закладів дошкільної освіти, Шкарлет повідомив, що у восьми областях частина садків використовує елементи дистанційного навчання у роботі з вихованцями та батьками, ще у шести областях деякі відновили свою роботу у звичному форматі, а в інших освітній процес не відбувається.
В цей час, за даними Офісу Генерального прокурора, через російські бомбардування та обстріл пошкодженими залишаються 733 навчальні заклади, з яких 74 зруйновані повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та Києві.
Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
На початку повномасштабного російського вторгнення МОН рекомендувало навчальним закладам відправити дітей на двотижневі канікули. У низці областей навчання почали відновлювати вже на початку березня. Наразі всі заклади загальної середньої освіти організували освітній процес на дистанційці лише у 13 областях, ще у дев'яти частина шкіл працює дистанційно, в частині оголосили про канікули, а решта взагалі тимчасово зупинили заняття.
Повністю зупинили освітній процес лише у двох областях, а в одній в МОН досі відсутня інформація через активні бойові дії.
Дітям та вчителям радять використовувати національну електронну платформу "Всеукраїнська школа онлайн" або ж навчатися у приватних школах, які надали безкоштовний доступ до навчання на своїх платформах.
Окрім цього працює Всеукраїнський онлайн-розклад, а трансляції відеоуроків для школярів 5-11-х класів проводять на телеканалах ПлюсПлюс, Піксель та Суспільне, а також платформах онлайн-телебачення Megogo, Київстар ТВ, 1+1 відео, sweet. tv та Volia tv.
Щодо закладів дошкільної освіти, Шкарлет повідомив, що у восьми областях частина садків використовує елементи дистанційного навчання у роботі з вихованцями та батьками, ще у шести областях деякі відновили свою роботу у звичному форматі, а в інших освітній процес не відбувається.
В цей час, за даними Офісу Генерального прокурора, через російські бомбардування та обстріл пошкодженими залишаються 733 навчальні заклади, з яких 74 зруйновані повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та Києві.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі