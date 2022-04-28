Майже 40% українців залишаються безробітними через війну

20:25 28 квітня Київ, Україна

Понад третина українців (39%) залишаються безробітними через війну станом на кінець квітня, свідчить нове опитування соціологічної групи «Рейтинг».



У березні не працювали 53%, а на початку квітня – 41%.



Половина опитаних (54%), які втратили роботу на час війни, вірять, що зможуть повернутись на колишнє місце роботи, а 40% – не вірять.



Дві третини респондентів, які також залишилися без роботи, готові змінити місце роботи: 58% респондентів не проти перекваліфікуватися на іншу професію, а 49% – готові працювати в іншому регіоні країни. Більше тих, хто готовий

змінити свою професію та місце роботи серед жителів східних регіонів.

Загалом до роботи повернулося 59% опитаних (у березні було 46%). Зокрема, зросла кількість працюючих у звичному режимі (з 23 до 32%). 24% працюють частково чи віддалено, а 3% – почали працювати на новій

роботі.

Крім того, 20% респондентів зазначили, що їм довелося змінити місце проживання (порівняно з березнем показник не змінився). Але з початку квітня дещо зменшилася кількість тих, хто планує повертатися додому найближчим часом (з 29% до 22%). Натомість побільшало тих, хто хотів би повернутися, але трохи пізніше (з 24% до 31%). Майже не змінилася кількість тих, хто має намір повернутись додому, але після війни (43%).



70% підтримують можливу мобілізацію чоловіків призовного віку певних професій для відновлення країни замість служби в армії, не підтримують лише 6%. Частіше за таку ініціативу виступають старші опитані, відносно менше підтримує молодь.



Опитування проводилося 26 квітня серед тисяч дорослих респондентів у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).