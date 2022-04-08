Майже 40 правозахисних організацій закликали Генасамблею виключити рф із Ради ООН з прав людини

14:13 06 квітня Київ, Україна

Правозахисники з України, Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Хорватії, Грузії, Норвегії, Польщі та Сербії закликають Генасамблею ООН виключити росію з Ради ООН з прав людини.



Про це йдеться у відкритій заяві.



Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну із закликом виключити росію з Ради виступили США та Великобританія. Так, 5 квітня на засіданні Ради безпеки ООН постпред США при Організації Лінда Томас-Грінфілд заявила, що рф "не повинна займати авторитетне місце в органі, єдиною метою якого є дотримання прав людини" і додала - російське членство є не лише проявом вищого ступеня лицемірства, але й створює небезпеку, адже країна використовує Раду як платформу для брехливої пропаганди.

"Чергова брехня (щодо дій російських окупантів, зокрема, на Київщині – ред.), яку ми чуємо від російського представника, є ще одним доказом, що їм не місце у Раді ООН з прав людини", - сказала вона.

Правозахисники, які підписали звернення до Генеральної асамблеї ООН, зазначають, що дії росії в Україні є частиною широкої та тривалої боротьби російської влади проти дотримання прав людини та правозахисників, а російський вплив у всьому регіоні перешкоджає демократичним перетворенням. Вплив на це проводить росія, зокрема, заявки на дії російської православної церкви московського патріархату та радикальних ультраправих угруповань.

“У росії правозахисники та організації, які агітують за вільні та чесні вибори, дотримання прав жінок та прав релігійних, етнічних, сексуальних та гендерних меншин, а також борються з корупцією та погіршенням стану довкілля, стикаються з найбільшою загрозою з боку влади. Справді, робота правозахисників та організацій у російській федерації ще ніколи не була такою складною та небезпечною”, – кажуть правозахисники.

Під заявою поставили підпис уже близько чотирьох десятків організацій.



Голосування щодо виключення росії з Ради з прав людини ООН може відбутися вже цього тижня, 6-7 квітня. Для цього необхідна підтримка двох третин із 193 членів Генеральної асамблеї.



Останньою країною, яку виключали із Ради, була Лівія. Зробили це у лютому 2011 року. До такого кроку вдалися через насильство проти протестувальників з боку сил, лояльних тодішньому лідеру країни Муаммару Каддафі. Каддафі вбили у жовтні 2011 року.



Рада ООН з прав людини зі штаб-квартирою в Женеві була створена у 2006 році на основі комісії, яка діяла з 1946-го. Вона складається з 47 членів, які обираються через Генеральну асамблею завдяки прямому таємному голосуванню за принципом географічного розподілу:

13 місць для країн Африки;

13 - для країн Азії;

6 – для країн Східної Європи;

8 – для країн Латинської Америки та Карибського басейну;

7 місць для західноєвропейських та інших держав (включаючи США, Канаду та Ізраїль).

Інші держави мають статус спостерігача. Раду очолює Верховний Комісар ООН з прав людини, а члени Ради виконують свої повноваження протягом трьох років і не мають права на переобрання після двох строків членства.



Рада, серед іншого, проводить оцінку ситуацій у сфері прав людини в кожній із держав-членів ООН, а також дає експертні висновки та проводить консультації з тематичних питань у галузі дотримання прав людини.