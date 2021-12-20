Майже 3 мільярди людей ніколи не користувалися Інтернетом

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Такими є дані Міжнародного союзу електрозв'язку



Приблизну кількість користувачів Інтернету дослідники оцінюють у 4,9 мільярда, проте ще у 2019 році таких людей було на 800 мільйонів менше, а тому приріст називають найбільшим за десятиліття. У той самий час навіть серед майже 5 мільярдів "користувачів" багато сотень мільйонів можуть лише зрідка виходити в Мережу через загальні пристрої зі швидкостями, що помітно обмежують корисність таких підключень.



Теоретично 95% людей у світі можуть отримати



З 2019 року в країнах, що розвиваються, рівень проникнення Інтернету зріс більш ніж на 13%, а в 46 найменш розвинених країнах середнє зростання перевищило 20%. Проте прірва між користувачами та некористувачами існує саме в найменш розвинених країнах, де майже три чверті людей ніколи не були онлайн. Водночас жінок дослідники називають особливо маргіналізованими у цьому процесі. Незважаючи на те, що в перший рік пандемії у всьому світі зросла більш ніж на 10% кількість користувачів Інтернету, досі у світі 2,9 мільярда людей жодного разу не виходили онлайн, а більшість цих людей живуть у країнах, що розвиваються.Такими є дані Міжнародного союзу електрозв'язку ООН Приблизну кількість користувачів Інтернету дослідники оцінюють у 4,9 мільярда, проте ще у 2019 році таких людей було на 800 мільйонів менше, а тому приріст називають найбільшим за десятиліття. У той самий час навіть серед майже 5 мільярдів "користувачів" багато сотень мільйонів можуть лише зрідка виходити в Мережу через загальні пристрої зі швидкостями, що помітно обмежують корисність таких підключень.Теоретично 95% людей у світі можуть отримати доступ до мобільної широкосмугової мережі 3G або 4G, проте мільярди з них не підключаються, тому що не мають пристроїв та послуг або не мають цифрових навичок.З 2019 року в країнах, що розвиваються, рівень проникнення Інтернету зріс більш ніж на 13%, а в 46 найменш розвинених країнах середнє зростання перевищило 20%. Проте прірва між користувачами та некористувачами існує саме в найменш розвинених країнах, де майже три чверті людей ніколи не були онлайн. Водночас жінок дослідники називають особливо маргіналізованими у цьому процесі.

Загалом гендерний розрив у Мережі скорочується, а в розвинених країнах його вдалося майже подолати, тому що там 89% чоловіків і 88% жінок користуються Мережею. Поділ залишається особливо помітним в Африці, де 35% чоловіків та 24% жінок бувають онлайн, та в арабських державах: 68% чоловіків у порівнянні з 56% жінок-користувачів.



Існує розрив між містами та селами, який дослідники хоч і називають менш серйозним викликом для розвинених країн, але наголошують на його серйозності для цифрового підключення в іншому світі. Люди у містах удвічі частіше користуються Інтернетом, ніж у сільській місцевості: 76% проти 39% відповідно. У менш розвинених країнах цей показник становить 47% проти 13%.



Загалом молодші люди більше користуються Інтернетом, тому у Мережі користувачів віком від 15 до 24 років нарахували приблизно 71%. У інших вікових групах цей показник становить 57%. Розрив поколінь відбивається у всіх регіонах, але найяскравіше виявляється у найменш розвинених країнах, де 34% молодих людей мають зв'язок порівняно з лише 22% решти населення.



ООН ще у 2016 році прийняла резолюцію, що поширила права, передбачені Декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права та Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права на інтернет-простір. У документі одна з провідних ролей відводилася саме питанню поліпшення доступу до Інтернету як до рушійної сили прогресу.

Рада Європи з 2003 року звертає увагу на доступ до Інтернету та заохочує своїх членів до надання його всім без дискримінації та за доступною ціною. У таких країнах, як Франція, Конституційний Суд проголосив доступ до Інтернету основним правом людини, а в Греції про електронне розповсюдження інформації згадують у Конституції.



У 2010 році для Всесвітньої служби BBC проводили опитування, яке на той час показало, що майже четверо з п'яти користувачів Інтернету та некористувачів у всьому світі вважали, що доступ до Мережі є одним із фундаментальних прав: 50% повністю погоджувалися з цим твердженням, 29 % частково погодилися, 9% були зовсім згодні, а по 6% категорично не погоджувалися чи не могли відповісти це питання.



В Україні, як показало проведене 2019 дослідження, кількість користувачів Інтернету була на рівні 22,9 мільйона. Доступ до Мережі досі ніде не закріплено в українському законодавстві. Закон "Про телекомунікації" визначає перелік загальнодоступних телекомунікаційних послуг, проте охоплює лише універсальний доступ до підключення до загальних мереж фіксованого зв'язку, місцевого телефонного зв'язку, виклику служб екстреної допомоги, послуг довідкових служб та зв'язку за допомогою телефонів.