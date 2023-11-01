Майже 2 млрд гривень отримали 19 тис. українських сімей, які постраждали від агресії росії - Шмигаль

16:13 31 жовтня Київ, Україна

Через програму "єВідновлення", понад 19 тисяч українських сімей вже отримали виплати на загальну суму 1,5 мільярда гривень за збитки, завдані їхньому майну внаслідок російської агресії.



Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.



Він також наголосив, що найбільшу потребу у підтримці видно у Харківській, Київській та Миколаївській областях, і закликав місцеву владу діяти оперативно при реєстрації збитків та розгляді заявок.



Шмигаль уточнив, що надійшло близько 5 тисяч звернень від громадян щодо втраченого майна, і 346 сертифікатів було згенеровано через систему "Дія", кожен із яких має середню суму близько 2 мільйонів гривень, надаючи ресурси для придбання нового житла.



Також він зазначив, що ще одним важливим компонентом програми є компенсації за власні ремонти, які почнуть виплачуватись із 2024 року.



Прем'єр-міністр згадав про пільгову іпотеку "єОселя", якою вже скористалися понад 4,3 тисячі сімей, отримавши пільгові кредити на загальну суму 6,3 мільярда гривень. Ця іпотека стимулює розвиток будівельної галузі, яка має важливе значення для компенсації збитків у житловому фонді, заподіяних внаслідок збройних конфліктів.