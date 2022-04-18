Майже 20% абітурієнтів не змогли пройти ЗНО з історії України

17:35 19 липня Київ, Україна

П'ята частина абітурієнтів не пройшла зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з історії України, ці діти абсолютно не орієнтуються в історичній хронології, сказав керівник Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко.

"Майже 20% наших абітурієнтів не склали тест з історії України. Це діти, які абсолютно не володіють картографічними вміннями. І абсолютно не орієнтуються в історичній хронології, не в тому понятті - що, де, коли і як відбувалося, а вони не здатні розташувати події, між якими відстань 10-20 років", - розповів Бойко під час пресконференції на тему: Пояснити 30%: як українці оцінюють освіту і вступ в умовах пандемії.

За його словами, ці діти не здатні аналізувати елементарну діаграму і співвідносити дату на ній з варіантом відповіді. Також ці абітурієнти, отримавши повну загальну середню освіту в період незалежності України, не здатні згадати або пам'ятати чотири канонічні події, які привели до незалежності держави.