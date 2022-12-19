Майже 236 тис. генераторів завезли в Україну без податків

16:59 19 грудня Київ, Україна





Загалом за 2022 рік в Україну завезли 510,3 тисячі електрогенераторів. Майже половина з них – після скасування мит та ПДВ. В Україну завезли 236 тисяч генераторів , 92% з яких були привезені юридичними особами і 8% - фізичними.Загалом за 2022 рік в Україну завезли 510,3 тисячі електрогенераторів. Майже половина з них – після скасування мит та ПДВ.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.



За його даними, станом на 19 грудня в Україну імпортовано на пільгових умовах із застосуванням нульового ПДВ/мита 235,9 тисячі генераторів. З них 92% (217,3 тисячі) завезли юридичні особи, і 8% (18,6 тисячі) - фізичні.



В Україні 10 листопада набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.



Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україну імпортовано 500 тис. малопотужних генераторів, але для проходження зими потрібно близько 17 тис. великих установок.