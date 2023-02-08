Майже 18 мільйонів українців потребують допомоги - ООН

14:31 08 лютого Київ, Україна

Внаслідок війни в Україні допомоги потребують 17,6 мільйона осіб, що становить майже 40% населення країни.

На цьому наголосив координатор надзвичайної допомоги, заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні.

"Трагедія продовжується, і кінця їй не видно. Напередодні жахливих роковин (повномасштабного вторгнення, — ред.) нам доведеться ще багато зробити в плані гуманітарної допомоги, і ми можемо робити більше", — заявив він.

Гріффітс зазначив, що понад 7 тисяч мирних жителів України, за його словами, було вбито. Це дані, які вдалося підтвердити ООН.

"Звичайно, реальні цифри набагато вищі", - сказав заступник генсека.

Віт також зазначив, що понад вісім мільйонів українців були змушені втекти до сусідніх країн, 5,3 млн осіб переміщено всередині країни – багато хто з них живе у колективних центрах.