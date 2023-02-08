Майже 18 мільйонів українців потребують допомоги - ООН

Внаслідок війни в Україні допомоги потребують 17,6 мільйона осіб, що становить майже 40% населення країни.
На цьому наголосив координатор надзвичайної допомоги, заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації в Україні.
Гріффітс зазначив, що понад 7 тисяч мирних жителів України, за його словами, було вбито. Це дані, які вдалося підтвердити ООН.
Віт також зазначив, що понад вісім мільйонів українців були змушені втекти до сусідніх країн, 5,3 млн осіб переміщено всередині країни – багато хто з них живе у колективних центрах.
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