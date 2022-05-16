Почесне звання "Мати-героїня" заслужила 901 українка

18:37 15 грудня Київ, Україна

Понад 900 українських багатодітних матерів за свій внесок в здоров'я і освіту дітей відзначені званням Мати-героїня.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.



Президент підписав указ №568/2020 від 15 грудня 2020 року "Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня".



Згідно з документом, за забезпечення зразкового виховання дітей в сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей нагороджена 901 українська жінка.



Почесне звання "Мати-героїня" присвоєно багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.