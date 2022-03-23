Чому ЗАЗ може припинити випуск Renault

Народні депутати України на чолі з Робертом Горватом мають намір посилити заборону імпорту автомобілів з Російської Федерації ще і забороною на ввезення комплектувальних для них. Прохання про це вже направлено прем'єр-міністру України.
Наслідками такої заборони може стати припинення виробництва автомобілів на ЗАЗ, робота якого відновилася на початку осені. Зараз на заводі випускаються машини LADA і Renault.
Наостанок нардеп наголосив на необхідності внесення шасі і кузовів для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705 за товарними позиціями 8706, 8707 згідно з УКТЗЕД (що походять з Російської Федерації) до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України.
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