Чому ЗАЗ може припинити випуск Renault

09:30 30 жовтня Київ, Україна

Народні депутати України на чолі з Робертом Горватом мають намір посилити заборону імпорту автомобілів з Російської Федерації ще і забороною на ввезення комплектувальних для них. Прохання про це вже направлено прем'єр-міністру України.

Наслідками такої заборони може стати припинення виробництва автомобілів на ЗАЗ , робота якого відновилася на початку осені. Зараз на заводі випускаються машини LADA і Renault

"Кабінет Міністрів України повинен вжити заходів щодо продовження дії постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації" і постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1146 "Про ставки вивізного мита щодо товарів, що походять з Російської Федерації", - зазначив Горват.

Наостанок нардеп наголосив на необхідності внесення шасі і кузовів для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701-8705 за товарними позиціями 8706, 8707 згідно з УКТЗЕД (що походять з Російської Федерації) до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України.