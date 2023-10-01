Чому українці за кордоном не є біженцями – ГМС

Багатьох українців, які виїхали від війни у рідній країні, чомусь називають "біженцями". Чи правильно це? Пояснення надала голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Вона звернулася з проханням не розглядати українських громадян як біженців в інших країнах та не створювати програми для їхньої інтеграції в країні перебування.
Майже всі українці, які вимушено виїхали з України, мають статус тимчасового захисту в країнах, де вони перебувають.. Науменко пояснила різницю між статусом біженця та статусом тимчасового захисту.
Науменко зазначає, що міжнародний захист у вигляді статусу біженця може отримати людина, яка через побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою раси, релігії, громадянства, приналежності до певної соціальної групи, політичних поглядів, знаходиться за межами своєї країни та не в змозі користуватися її захистом внаслідок таких побоювань.
Повідомляється, що Україна розробляє створення ефективних інструментів щодо повернення наших громадян.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців.
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