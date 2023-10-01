Чому українці за кордоном не є біженцями – ГМС

12:48 01 жовтня Київ, Україна

Багатьох українців, які виїхали від війни у рідній країні, чомусь називають "біженцями". Чи правильно це? Пояснення надала голова Державної міграційної служби Наталія Науменко. Вона звернулася з проханням не розглядати українських громадян як біженців в інших країнах та не створювати програми для їхньої інтеграції в країні перебування.

Майже всі українці, які вимушено виїхали з України, мають статус тимчасового захисту в країнах, де вони перебувають.. Науменко пояснила різницю між статусом біженця та статусом тимчасового захисту.

"Статус біженця - це захист від держави, з якої втік. Не тому, що почалася війна і ти шукаєш безпечне місце для себе, щоб просто жити, а тому, що ти шукаєш притулок в іншій країні, тому що твоя держава переслідує тебе. Суспільство сприймає біженство як явище, що описує людей, змушених покинути будинок і шукати захисту у безпечнішому місці. Не можна прирівнювати міжнародно-правове значення статусу біженець та відчуття, що викликаються словом біженець", - пояснює глава ГМС.

Науменко зазначає, що міжнародний захист у вигляді статусу біженця може отримати людина, яка через побоювання стати жертвою переслідувань за ознакою раси, релігії, громадянства, приналежності до певної соціальної групи, політичних поглядів, знаходиться за межами своєї країни та не в змозі користуватися її захистом внаслідок таких побоювань.

"Обставини, які змушують людину набувати статусу біженця в іншій країні, суто індивідуальні. Той, хто набуває статусу біженця, "боїться своєї держави", "боїться переслідувань своєю державою" і не може повертатися до своєї країни жодним чином, навіть на короткий термін", – додала чиновниця.

Повідомляється, що Україна розробляє створення ефективних інструментів щодо повернення наших громадян.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців.