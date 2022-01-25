Чому не всі полонені повернулися додому з Донбасу

13:48 07 травень Київ, Україна

Війна на сході України триває. Багато військових, що потрапили в полон з обох сторін, досі не повернулися додому.

За даними командування Об'єднаних сил, чисельність живої сили бойовиків на Донбасі становить 28 тис. осіб. При цьому на окуповані території постійно прибуває підкріплення у вигляді російської військової техніки і кадрових офіцерів, які навчають бойовиків. Незаконні збройні формування постійно порушують режим тиші і обстрілюють позиції ЗСУ.

"Ніяких пропозицій з приводу того, щоб обміняти людей, немає. Ніяких ініціатив немає. Всі ініціативи української сторони блокуються дуже жорстко під приводом - "не закінчене процесуальне очищення за попередніми обмінами", - прокоментувала ситуацію член гуманітарної підгрупи ТКГ Тетяна Іванова.

За її словами, ситуацію може вирішити поділ кластерів ТКГ, який обговорюється учасниками Нормандського формату переговорів.

"Там є дуже гарна ідея ці кластери розділити, щоб вони були незалежні один від одного. Щоб робота гуманітарної підгрупи не залежала від політичної, щоб гуманітарні питання вирішувалися незалежно від всіх інших. Якщо цього вдасться досягти, тоді, можливо, ситуація буде швидше вирішуватися", - говорить Іванова.

Робота з обміну полоненими триває.