Чому не всі полонені повернулися додому з Донбасу

Війна на сході України триває. Багато військових, що потрапили в полон з обох сторін, досі не повернулися додому.
За даними командування Об'єднаних сил, чисельність живої сили бойовиків на Донбасі становить 28 тис. осіб. При цьому на окуповані території постійно прибуває підкріплення у вигляді російської військової техніки і кадрових офіцерів, які навчають бойовиків. Незаконні збройні формування постійно порушують режим тиші і обстрілюють позиції ЗСУ.
"Ніяких пропозицій з приводу того, щоб обміняти людей, немає. Ніяких ініціатив немає. Всі ініціативи української сторони блокуються дуже жорстко під приводом - "не закінчене процесуальне очищення за попередніми обмінами", - прокоментувала ситуацію член гуманітарної підгрупи ТКГ Тетяна Іванова.
За її словами, ситуацію може вирішити поділ кластерів ТКГ, який обговорюється учасниками Нормандського формату переговорів.
Робота з обміну полоненими триває.
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