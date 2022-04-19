Чому населення не може користуватися Starlink в Україні?

Проект Ілона Маска з надання послуг супутникового Інтернету Starlink розпочав роботу над відкриттям представництва в Україні.
У Держслужбі спеціального зв'язку та захисту інформації пояснила, чому супутниковий інтернет Starlink поки не доступний усім охочим в Україні.
Однак ці обмеження тимчасові. Щоб їх зняти, слід досліджувати, наскільки робота терміналів Starlink на їх частотах може вплинути на роботу інших користувачів. Після підтвердження безпеки терміналів їх можуть допустити до масового використання.
Коли це станеться, у держслужбі не уточнили. Але сказали, що дослідження вже продовжуються і мають бути завершені «найближчим часом».
В даний час обладнання Starlink використовується для доступу до супутникового Інтернету на об'єктах критичної інфраструктури. Також його використовують військові.
Коли це станеться, у держслужбі не уточнили. Але сказали, що дослідження вже продовжуються і мають бути завершені «найближчим часом».
В даний час обладнання Starlink використовується для доступу до супутникового Інтернету на об'єктах критичної інфраструктури. Також його використовують військові.
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