Чому населення не може користуватися Starlink в Україні?

17:48 19 квітня Київ, Україна

Проект Ілона Маска з надання послуг супутникового Інтернету Starlink розпочав роботу над відкриттям представництва в Україні.

У Держслужбі спеціального зв'язку та захисту інформації пояснила, чому супутниковий інтернет Starlink поки не доступний усім охочим в Україні.

«Масове використання супутникового інтернету Starlink може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових.. Тому використання терміналів для доступу до мережі від компанії SpaceX споживачами, крім об'єктів критичної інфраструктури, обмежене», – пояснили у Держспецзв'язку.

Однак ці обмеження тимчасові. Щоб їх зняти, слід досліджувати, наскільки робота терміналів Starlink на їх частотах може вплинути на роботу інших користувачів. Після підтвердження безпеки терміналів їх можуть допустити до масового використання.



Коли це станеться, у держслужбі не уточнили. Але сказали, що дослідження вже продовжуються і мають бути завершені «найближчим часом».



В даний час обладнання Starlink використовується для доступу до супутникового Інтернету на об'єктах критичної інфраструктури. Також його використовують військові.