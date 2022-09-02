Чому Кіркоров підтримує російських загарбників, - Камалія

Українська співачка Камалія, яка добре товаришувала з російським виконавцем Філіпом Кіркоровим, розповіла, чому він підтримує війну в Україні. Про це вона повідомила в інтерв'ю Rostyslove Production.
За її словами, з початку повномасштабної війни вона чекала від колеги по сцені повідомлення чи дзвінка, проте артистка почала сама писати Кіркорову, але відповіді так і не отримала.
"Я почала писати, намагалася дзвонити, але все марно. Він як у воду канув. Я думаю, що він мене просто до "чорного списку" додав. Хоча ми були друзями, ми разом співали, виступали, їздили і в Ізраїлі, і в росії, і у Великій Британії, і в Америці", - сказала вона.
Втім, Камалія зазначила, що Філіп знає, що відбувається в Україні, проте він підтримує російських загарбників, щоб потішити голову кремля, від якого залежить.
"Мені здається, що всередині він зовсім іншої думки. Але щоб догодити своєму господареві, він каже те, що приємно чути його господареві - путіну. Він дуже від нього залежить", - переконана співачка.
Раніше повідомлялося, що Камалія зізналася, що з початку війни планувала вступити до лав ЗСУ.
За її словами, з початку повномасштабної війни вона чекала від колеги по сцені повідомлення чи дзвінка, проте артистка почала сама писати Кіркорову, але відповіді так і не отримала.
"Я почала писати, намагалася дзвонити, але все марно. Він як у воду канув. Я думаю, що він мене просто до "чорного списку" додав. Хоча ми були друзями, ми разом співали, виступали, їздили і в Ізраїлі, і в росії, і у Великій Британії, і в Америці", - сказала вона.
Втім, Камалія зазначила, що Філіп знає, що відбувається в Україні, проте він підтримує російських загарбників, щоб потішити голову кремля, від якого залежить.
"Мені здається, що всередині він зовсім іншої думки. Але щоб догодити своєму господареві, він каже те, що приємно чути його господареві - путіну. Він дуже від нього залежить", - переконана співачка.
Раніше повідомлялося, що Камалія зізналася, що з початку війни планувала вступити до лав ЗСУ.
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