Чому іноземні студенти обирають українські ВНЗ

Міжнародне визнання українських ВНЗ, а також фінансова складова вартості навчання і проживання в Україні, зробили нашу країну однією з найбільш популярних серед іноземних студентів.
Про це заявила директорка Державного центру міжнародної освіти Олена Шаповалова на форумі "Україна 30: Імідж України" у вівторок, 3 серпня.
Згідно з опитуванням, іноземні студенти обирають українські виші через якість освіти і можливості практичного навчання, найбільше це стосується студентів медичних вишів. Також важливі, крім вартості навчання, вартість проживання, визнання українського диплома на батьківщині студента, можливість працевлаштування.
Більше половини опитаних іноземних студентів відповіли, що будуть рекомендувати Україну своїм друзям, як країну для отримання освіти. Також більше половини опитаних сказали, що вибрали Україну завдяки рекомендаціям своїх друзів.
Більше половини опитаних іноземних студентів відповіли, що будуть рекомендувати Україну своїм друзям, як країну для отримання освіти. Також більше половини опитаних сказали, що вибрали Україну завдяки рекомендаціям своїх друзів.
Однією з конкурентних переваг України в сфері освіти є те, що українські університети входять до світових рейтингів, зокрема, в рейтинг QS, рейтинг Times, Шанхайський рейтинг університетів.
Нарешті, студенти при виборі українських вишів враховують як міжнародний (міжнародні рейтинги, глобальні тренди студентської мобільності, економічну і політичну ситуацію в регіоні), так і внутрішній контекст (інтернаціоналізація освітніх програм, інфраструктура, гуртожитки, підтримка, адаптації в університетах і т.д.).
Нарешті, студенти при виборі українських вишів враховують як міжнародний (міжнародні рейтинги, глобальні тренди студентської мобільності, економічну і політичну ситуацію в регіоні), так і внутрішній контекст (інтернаціоналізація освітніх програм, інфраструктура, гуртожитки, підтримка, адаптації в університетах і т.д.).
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