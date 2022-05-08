Чому іноземні студенти обирають українські ВНЗ

19:13 03 серпня Київ, Україна

Міжнародне визнання українських ВНЗ, а також фінансова складова вартості навчання і проживання в Україні, зробили нашу країну однією з найбільш популярних серед іноземних студентів.

Про це заявила директорка Державного центру міжнародної освіти Олена Шаповалова на форумі "Україна 30: Імідж України" у вівторок, 3 серпня.

"На сьогодні у нас понад 76 500 іноземних студентів здобувають освіту в Україні з 155 країн світу. Коли ми говоримо, що саме їх приваблює і як ми можемо популяризувати Україну саме серед іноземних студентів, ми запитали самих студентів. Це зазвичай якісна освіта, вартість навчання, міжнародне визнання, міжнародні зв'язки, міжнародна колаборація. Це важливі фактори для вибору дестинації для навчання серед іноземних студентів... На сьогодні більше ніж 400 університетів навчають іноземних студентів. Програми є як повністю англомовні, таких в Україні понад 300, так і повністю україномовні після навчання на підготовчому відділенні", - сказала Шаповалова.

Згідно з опитуванням, іноземні студенти обирають українські виші через якість освіти і можливості практичного навчання, найбільше це стосується студентів медичних вишів. Також важливі, крім вартості навчання, вартість проживання, визнання українського диплома на батьківщині студента, можливість працевлаштування.



Більше половини опитаних іноземних студентів відповіли, що будуть рекомендувати Україну своїм друзям, як країну для отримання освіти. Також більше половини опитаних сказали, що вибрали Україну завдяки рекомендаціям своїх друзів.

"Це створює для нас величезні можливості. Це говорить про те, що ми з нашим новим сайтом, з сайтом http://ukraina.ua/ маємо великі можливості розповісти про отримання освіти в Україні, про ту конкурентну спроможність, яку вони отримають з українським дипломом", - сказала Шаповалова.

Однією з конкурентних переваг України в сфері освіти є те, що українські університети входять до світових рейтингів, зокрема, в рейтинг QS, рейтинг Times, Шанхайський рейтинг університетів.



Нарешті, студенти при виборі українських вишів враховують як міжнародний (міжнародні рейтинги, глобальні тренди студентської мобільності, економічну і політичну ситуацію в регіоні), так і внутрішній контекст (інтернаціоналізація освітніх програм, інфраструктура, гуртожитки, підтримка, адаптації в університетах і т.д.).