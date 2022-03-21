Станом на 22 червня київське повітря опинилося на другому місці в світі по забрудненню

15:52 22 червня Київ, Україна

Індекс забруднення повітря в Києві перевищено більш ніж у два рази, а небо вкрите сірим туманом. Подібну ситуацію синоптики схильні пов'язувати з пиловою бурею, яку приніс вітер з астраханських степів.

Про це повідомляє синоптик Валерій Латуха в Facebook.



Київ розташувався на другій сходинці негативного рейтингу за якістю повітря і забруднення атмосфери, за даними сайту IQAir.



Індекс забруднення повітря в Києві становить 121 при нормі до 50. Для порівняння: наприклад, в Пекіні (Китай) індекс зараз становить 75, а в Лондоні (Великобританія) - 28.



Жителі і гості столиці скаржаться на погане самопочуття і проблеми з диханням.



У КМДА повідомили, що смог над Києвом - це автомобільні вихлопи та продукти життєдіяльності міста, які зависають над столицею через безвітряну погоду.