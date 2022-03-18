За словами Кличка, в Києві вирішена проблема з чергами в дитсадки

19:52 18 червня Київ, Україна

Сьогодні, 18 червня, мер Києва Віталій Кличко порадував киян гарною новиною щодо повсюдно наболілого для українців питання. Кличко повідомив, що в столиці відтепер практично відсутні черги в дитячі садки.

"Ми можемо сказати, що Київ практично поборов черги в дитячі садки. І столиця продовжує розширювати мережу дошкільної освіти. Щорічно ми будуємо нові і оновлюємо наявні садки, збільшуємо кількість місць в них. Тільки в минулому році в столиці побудували або повністю реконструювали чотири дитсадки. А за останні кілька років - 33", - повідомив Кличко.

Також він відзначив ефективність електронної системи запису дітей в дитсадки, запущеної в 2017 році.

"Ми повністю автоматизували процес отримання запрошення у вибраний батьками заклад. У цьому році 19 тисяч дітей за такими запрошеннями вже зараховані в дитячі садки Києва. Ще 9 тисяч місць - вільні. На них розіслали запрошення і чекають на відповідь від батьків", - повідомив мер.

Крім того, міська влада ввела проєкт "Гроші ходять за дитиною", який дає батькам можливість отримати компенсацію за навчання дітей в приватних дитсадках, розповів Кличко.