За результатами опитування українці проти дистанційного навчання в школах

12:51 11 вересень Київ, Україна

На жаль, в Україні далеко не всім доступний інтернет або придбання мобільних гаджетів для всіх дітей в багатодітній сім'ї. Та й багато батьків не в змозі допомогти своїм дітям розібратися в сучасних методиках викладання. Тому 72% українців, опитаних соціологічною групою Рейтинг, вважають, що діти повинні ходити на заняття до школи, попри епідемію коронавірусу.

За змішану форму, яка поєднуватиме навчання в класах і дистанційне навчання, висловилися 19%, повністю дистанційну підтримали лише 5% опитаних.

Відвідування шкіл більше підтримують на сході країни - 79%, в центральних областях - 69%. За традиційне навчання висловилося 80%, які вважають себе бідними, із середнім достатком - 68% і 69% вважають себе багатими.

Вплив карантину на навчання 74% опитаних оцінюють негативно. На їхню думку, в результаті весняного загального карантину успішність дітей у школах знизилася, не помітили різниці 14%, успішність покращилася у 4%.

В новому навчальному році 66% вважають, що успішність школярів знизиться через карантин, 18% думають, що не зміниться і 8% сподіваються на поліпшення.

До введення карантинних обмежень в школах 40% опитаних ставляться негативно, 30% - позитивно, 22% - нейтрально.

При цьому 51% вважає введені Кабміном заходи оптимальними, 24% - занадто жорсткими, 11% - занадто м'якими.

Опитування проводилося з 1 по 5 вересня по всій Україні. Опитано 2500 осіб віком від 18 років і старше. Похибка не більше 2%.

Як повідомлялося раніше, в Київській області 14 шкіл повністю або частково перевели на дистанційне навчання у зв'язку зі спалахами коронавірусу серед учнів і вчителів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що онлайн-школа - це не вихід. Водночас Україна готова до переходу на онлайн-формат навчання, якщо буде велика хвиля захворюваності COVID-19, зазначив глава держави.