За останніми даними в Україні загинуло 167 дітей

12:11 06 квітня Київ, Україна

Через збройну агресію росії в Україні загинуло 167 дітей. 279 дістали поранення різного ступеня тяжкості.



▪️ Найбільше постраждало дітей у Київській – 78, Донецькій – 81, Харківській – 64, Чернігівській – 49, Миколаївській – 39, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях.



▪️ 25 березня в Харківській області внаслідок обстрілів житлових будинків у селах Мала Рогань та Вільховка військовими рф загинула 13-річна дівчинка.



▪️ 4 квітня внаслідок обстрілів збройними силами рф Авдіївки Донецької області поранено двох малолітніх дітей.



▪️ Триває примусове вивезення дітей з України до рф. З лікувального закладу КНП "Обласний дитячий кістково-туберкульозний центр м. Маріуполь" військовослужбовцями рф примусово вивезено 12 дітей, які перебували там на лікуванні.

Мати-вихователька Дитячого будинку сімейного типу разом з її 6 дітьми-вихованцями, 3 власними дітьми та 3 прийомними примусово вивезена з м. Маріуполь Донецької області до міста Саранськ рф.



▪Цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема, у місті Маріуполь, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.