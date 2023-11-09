Щонайменше 25 українських журналістів перебувають у російському полоні

"Ми називаємо полоном і утримання у місцях неволі кримськотатарських цивільних журналістів. Наприклад, утримання в неволі Владислава Єсипенка, Ірини Данилович, яких несправедливо затримала окупаційна російська влада в Криму і їх утримують у в'язницях”, — сказав Томіленко.

За його словами, також у полоні перебувають і журналісти, затримані на тимчасово окупованих територіях від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.



Серед останніх працівників медіа, затриманих окупантами, Вікторія Рощина, яка поїхала виконувати професійний обов'язок на тимчасово окуповану територію і з нею зник зв'язок кілька місяців тому.



Крім того, росіяни утримують у полоні Ірину Левченко, яка висвітлювала події у Мелітополі, Запоріжжя.



Також Томіленко згадав Дмитра Хілюка - журналіста інформаційного агентства "УНІАН", якого росіяни забрали в полон під час спроби окупації Києва та Київщини. Зараз він перебуває в одній із в'язниць росії.