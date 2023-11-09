Щонайменше 25 українських журналістів перебувають у російському полоні

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко повідомив, що щонайменше 25 українських журналістів перебувають у полоні в рф.
За його словами, також у полоні перебувають і журналісти, затримані на тимчасово окупованих територіях від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Серед останніх працівників медіа, затриманих окупантами, Вікторія Рощина, яка поїхала виконувати професійний обов'язок на тимчасово окуповану територію і з нею зник зв'язок кілька місяців тому.
Крім того, росіяни утримують у полоні Ірину Левченко, яка висвітлювала події у Мелітополі, Запоріжжя.
Також Томіленко згадав Дмитра Хілюка - журналіста інформаційного агентства "УНІАН", якого росіяни забрали в полон під час спроби окупації Києва та Київщини. Зараз він перебуває в одній із в'язниць росії.
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