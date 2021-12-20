Чому США призупинили військову допомогу Києву

13:26 11 грудень Київ, Україна

В умовах перманентної війни на сході країни і загрози прямого вторгнення Росії, що виникла, Україна гостро потребує підтримки з боку країн Європи та США. Одним із вагомих видів такої підтримки стане оснащення ЗСУ сучасними видами озброєння. Саме таке озброєння постачає в Україну Америка.

Як стало відомо сьогодні, 11 грудня, та допомога у $200 млн, яку обіцяв Україні уряд США, призупинена рішенням адміністрації Байдена на необумовлений термін. Хоча оголошення про цю партію допомоги мали озвучити тижнем раніше, Білий дім вирішив спробувати піти більш дипломатичним шляхом у знятті напруженості, що виникла на кордоні України та Росії.

За деякими даними, до цього пакета на $200 млн могли входити необхідні українській армії системи ППО, протикорабельні ракети, протитанкові ракети Javelin, засоби радіоелектронного придушення, радіолокаційні системи, модернізовані артилерійські боєприпаси та медикаменти. Місяць тому цей список схвалила американська сторона. Тому, як зазначає NBC, уряд України трохи "спантеличений" такою затримкою.

Хоча є цілковита ймовірність того, що ця частина допомоги буде використана Білим домом для тиску на Москву, а у разі вторгнення РФ в Україну буде негайно поставлена. Крім цього, США мають "значно більший пакет допомоги, який буде схвалений у разі можливого вторгнення Росії".

За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, у разі вторгнення Москві загрожують ще жорсткіші санкції, а підтримка України буде посилена.

"Ми надамо українцям додаткові засоби захисту понад те, що ми вже надаємо", - сказав Салліван, маючи на увазі допомогу понад обіцяні $200 млн.

Нагадаємо, що місяць тому Україна вже одержала від США чергову партію у вигляді боєприпасів. У свою чергу, США закликали союзні держави скасувати обмеження на постачання зброї в Україну.