По Дніпру між містами хочуть запустити Ракети

07:52 08 червень Київ, Україна

По річці Дніпро між містами незабаром курсуватимуть швидкісні теплоходи "Ракета". Першим планують запустити маршрут "Київ - Канів" з зупинками в інших містах.



Про це заявила керівник державного агентства розвитку Про це заявила керівник державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів.

"Підсумкова ідея: щоб ці кораблі частіше ходили, і були б такі маршрути, коли люди, припустимо, виходять в Переяславі, у них кілька годин екскурсія по музеях, потім їдуть до Канева - там теж екскурсії", - сказала Олеськів.

Вона зазначила, що попередньо шлях на Ракеті від Києва до Канева складе близько двох годин. Однак точно це буде відомо після тестувань.