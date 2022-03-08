По Дніпру між містами хочуть запустити Ракети
07:52 08 червень Київ, Україна
По річці Дніпро між містами незабаром курсуватимуть швидкісні теплоходи "Ракета". Першим планують запустити маршрут "Київ - Канів" з зупинками в інших містах.
Про це заявила керівник державного агентства розвитку туризму
України Мар'яна Олеськів.
"Підсумкова ідея: щоб ці кораблі частіше ходили, і були б такі маршрути, коли люди, припустимо, виходять в Переяславі, у них кілька годин екскурсія по музеях, потім їдуть до Канева - там теж екскурсії", - сказала Олеськів.
Вона зазначила, що попередньо шлях на Ракеті від Києва до Канева складе близько двох годин. Однак точно це буде відомо після тестувань.
"Є прогулянкові теплоходи, які сьогодні ходять Києвом. Ось вони до Канева будуть добиратися близько п'яти годин. А це дуже довго, адже на машині можна доїхати за три години", - зазначила Олеськів, додавши, що зараз Держагентство спілкується з власниками Ракет і з потенційними інвесторами із Західної Європи.
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