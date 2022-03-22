За даними Держстату, під час пандемії українці стали менше витрачати на одяг

19:07 23 червня Київ, Україна

Найбільше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року українці почали витрачати на оплату комунальних рахунків, а найменше - на одяг і взуття.



Про це свідчать дані Держкомстату за перший квартал 2021 року.

39,5% своїх доходів українці витрачають на їжу та безалкогольні напої, ще 18% - на оплату комунальних послуг.



А ось одяг і взуття становлять лише 4,5% витрат українців. Ще 7,9% йде на транспорт, 7,5% - алкоголь, сигарети і наркотики, 6,1% - охорона здоров'я.



Якщо порівнювати ці показники з першим кварталом 2020 року, то найбільше змінилися витрати на утримання житла (на 22%), освіту (14%), а також алкоголь, сигарети і наркотики (9,7%). У той самий час скоротилися витрати тільки на одну категорію - одяг і взуття (-4%).