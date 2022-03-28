За даними Держприкордонслужби, залишати країну стало менше українців

13:22 28 березня Київ, Україна

Минулої доби пасажиропотік на кордоні України знизився на 17%, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби в понеділок, 28 березня.



Так, за добу кордон перетнули понад 63 тисячі людей, що на 13 тисяч менше, ніж днем раніше.



Загалом до ЄС та Молдови за день виїхали майже 41 тисяча осіб проти 49 тисяч днем раніше. На Польщу припало понад 68% тих, хто виїхав, що трохи вище за середні значення.



Водночас потік тих, хто в'їжджає в Україну після стрибка до 27 тисяч у суботу, у неділю знизився до 22 тисяч. У тому числі громадян України в'їхало понад 19 тисяч.



"Переважна більшість - чоловіки, які готові стати на захист країни. Загалом з початку відкритої озброєної агресії до України повернулося близько 461 тисячі наших співвітчизників", – йдеться у повідомленні.



Держприкордонслужба також повідомила, що минулої доби суттєво скоротилася кількість оформлених транспортних засобів з гуманітарними вантажами – до понад 530 порівняно з понад 900 днем раніше та 600-750 протягом минулого тижня.