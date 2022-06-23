Полонених захисників "Азовсталі" планують обмінювати поетапно - Буданов

Розвідці відомо про долю багатьох полонених захисників Маріуполя. Їх планують обмінювати поетапно.
Про це в ефірі Національного телемарафону розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
Про це в ефірі Національного телемарафону розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.
За його словами, найголовніша проблема – у звільненні командного складу, адже їх обміняти важче.
Керівник ГУР Міноборони зазначив, що основна частина полонених захисників Маріуполя знаходиться у таборі військовополонених у селищі Оленівка.
Керівник ГУР Міноборони зазначив, що основна частина полонених захисників Маріуполя знаходиться у таборі військовополонених у селищі Оленівка.
Буданов додав, що українська сторона знає точну кількість своїх полонених, але це таємниця.
Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що процес зі звільнення захисників "Азовсталі" не зупиняється ні на годину. Також є зв'язок із українськими військовими, які перебувають у полоні. Однак умови, в яких вони утримуються, точно не відомі.
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