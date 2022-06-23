Полонених захисників "Азовсталі" планують обмінювати поетапно - Буданов

14:27 23 червня Київ, Україна

Розвідці відомо про долю багатьох полонених захисників Маріуполя. Їх планують обмінювати поетапно.



Про це в ефірі Національного телемарафону розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Ми займаємося звільненням із полону. Найближчим часом вже будуть перші звільнення, значна їхня частина. Обмін буде проводитись у кілька етапів, треба розуміти, що невеликі обміни відбуваються постійно”, - зауважив Буданов.

За його словами, найголовніша проблема – у звільненні командного складу, адже їх обміняти важче.



Керівник ГУР Міноборони зазначив, що основна частина полонених захисників Маріуполя знаходиться у таборі військовополонених у селищі Оленівка.

"Періодично деякі люди вивозяться звідти для проведення слідчих дій. Ми все відстежуємо та контролюємо", - розповів начальник ГУР, роз'яснивши чутки про вивезення командирів "Азова" до московського СІЗО".

Буданов додав, що українська сторона знає точну кількість своїх полонених, але це таємниця.

Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявляв, що процес зі звільнення захисників "Азовсталі" не зупиняється ні на годину. Також є зв'язок із українськими військовими, які перебувають у полоні. Однак умови, в яких вони утримуються, точно не відомі.