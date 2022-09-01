Платформу "єДопомога" розширили: тепер є можливість отримати пальне

18:23 09 серпня Київ, Україна

Через платформу "єДопомога волонтерська" наразі є можливість отримати пальне.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Костянтин Кошеленко.

"За допомогою соціальної платформи "єДопомога волонтерська" понад чотири тисячі українських сімей отримали підтримку. З яких три тисячі - онлайн оформили та забрали допомогу у супермаркетах, аптеках та використали її", - сказав заступник міністра.

Стандартна допомога становить 200, 500 чи 1 тисячу гривень. Волонтер у будь-якій точці світу через платформу може обрати варіант допомоги конкретній сім'ї на певну суму, а будь-який українець може залишити заявку на сайті з приводу необхідної допомоги.

"Ми побачили, що продукти та ліки – це важливо. Але є великий попит на пальне. Зокрема, потребують переміщення до інших регіонів, евакуації, щоби просто доїхати до лікарні. До платформи вже приєдналася автозаправна станція WOG. Тому зараз будь-хто з будь-якої точки планети може заплатити за українця 200, 500 або 1 тисячу гривень за сертифікат для заправки автомобіля конкретним типом пального. Допомога проста та прозора, тому що вона адресна. Ви вибираєте певну сім'ю, якій допомагаєте, маєте підтвердження у вигляді фіскального чека, що надходить у вигляді смс. Платформа доступна у всіх соцмережах", - наголосив Кошеленко.

За словами Кошеленка, допомагають українцям люди з 31 країни світу, на платформі зареєстровано понад тисячу волонтерів.