Планових відключень електрики сьогодні не буде, будуть екстрені

У суботу, 12 листопада, у Києві, а також ще у восьми областях України вводять екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.
Наголошується, що зараз додатково застосовані аварійні відключення споживачів у столиці та Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Донецькій областях.
Як додали в компанії, перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень.
Після стабілізації ситуації у цих регіонах продовжать діяти планові відключення.
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