Планується примусова евакуація дітей із п'яти сіл Харківщини

08:44 01 липня Київ, Україна

Через часті обстріли росіянами прикордонної зони Харківщини страждає і гине мирне населення. У зв'язку з цим Харківська ОВА вирішила оголосити примусову евакуацію з деяких населених пунктів регіону. Особливо ця евакуація стосується дітей. Про це у п'ятницю, 30 червня, заявив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

"У нас вже є звернення від міської військової адміністрації щодо примусової евакуації дітей із п'яти населених пунктів, які входять до складу Вовчанської територіальної громади. Це звернення розглядається і, найімовірніше, буде ухвалено", - сказав Синегубов.

Він зазначив, що евакуйовані сім'ї з дітьми планують розмістити у Харкові чи інших безпечніших районах області.

"Місця для цього є", - запевнив він.

Синегубов зазначив, що в Харкові зарезервовано 3,5 тисячі місць у гуртожитках вузів, і люди можуть проживати там стільки, скільки знадобиться.

Нагадаємо, евакуаційна група, яка працює на Бахмутському напрямку, потрапила під обстріл: 15 травня Білі ангели постраждали внаслідок удару біля Годинного Яру.

У Сумській області оголошено евакуацію громадянських громадян з окремих населених пунктів Охтирської громади.