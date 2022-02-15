Планетарій та вертолітний майданчик: яким буде Президентський університет на ВДНГ

10:38 15 лютий Київ, Україна

Президентський університет на ВДНГ будуватимуть у дві черги, розповів архітектор проєкту Віталій Молочко. Він також поділився актуальними візуалізаціями проєкту.

Що охоплює першу чергу

освітні кампуси (блок аерокосмічних та нанотехнологій, блок інформаційних технологій, кібербезпеки та штучного інтелекту, блок біотехнології та науки про здоров'я, блок енергетичних технологій, блок глобалізації та міжнародних комунікацій, блок дослідницької та експериментальної медицини)

апартаменти для викладачів

адміністративне приміщення

зелена покрівля-парк

планетарій, який має стати найбільшим у Європі

підземний паркінг

зона рекреації

концертний зал та конференц-зали

Що передбачає друга черга

науковий технопарк

апартаменти для студентів

зелена покрівля-парк

конференц-зали

вертолітний майданчик

інтегрована діюча школа (йдеться про школу Midgard).

Поверховість будівель, за словами архітектора, буде динамічною (від 4-6 поверхів). Максимальна висота скляної будівлі – кулі – до 32 метрів.



Президентський університет планують збудувати на території ВДНГ протягом 2024-2025 років. У ньому готуватимуть фахівців з новітніх технологій – кібербезпеки, аерокосмічних, енергетичних, нано- та біотехнологій.