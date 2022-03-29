План розвитку київського метрополітену до 2040 року

08:11 04 листопада Київ, Україна

У комунальній організації "Інститут Генерального плану міста Києва" розповіли про плани розвитку метро в місті Київ до 2040 року, а також повідомили, що протягом 5-7 років передбачається запустити першу ділянку нової лінії київського метрополітену.

Нова Подільсько-Вигурівська лінія (ПВЛ) метрополітену буде проходити від житлового масиву Троєщина до Окружної дороги. Її протяжність складе 31 км і вона буде мати 22 станції.

"Звести одночасно лінію метрополітену такої протяжності і з такою кількістю станцій в наших реаліях практично неможливо. Тому будівництво і запуск ПВЛ передбачається за окремими пусковими комплексами", - сказано в повідомленні.

Протягом 5-7 років передбачається запустити першу ділянку, яка буде складатися з 5 станцій: Райдужна, Труханів Острів, Суднобудівна, Подільська і Глибочицька.



До 2040 року додатково до першої черги передбачається звести 13,8 км лінії метрополітену і побудувати 12 станцій: Марини Цвєтаєвої, Миколи Закревського, Сержа Лифаря, Теодора Драйзера, Володимира Маяковського, Бульвар Перова, Сулеймана Стальського, Братиславська, Затока Десенка, Площа Перемоги, Південний вокзал, Солом'янська площа). До кінця 2040 на лінії налічуватиметься 17 станцій, а протяжність лінії складе 21,0 км.