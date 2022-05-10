Пілотний проєкт Мін'юсту "Шлюб за добу" набирає популярність серед іноземців

06:06 09 грудня Київ, Україна

Зв'язати себе путами шлюбу в Україні можуть як громадяни країни, так і іноземці, які законно знаходяться на її території. Особливою популярністю користується пілотний проєкт Мін'юсту "Шлюб за добу" серед громадян країн ближнього зарубіжжя, таких як Росія і Польща.

Про це повідомили в пресслужбі відомства.



З моменту введення такого сервісу (з 29 липня 2016 року) по жовтень 2020 року проведено 108 353 державні реєстрації шлюбу (в 2019 році - 34 753, у 2020 році - 20 908 шлюбів).



Зокрема, за вказаний період зареєстровано 32 319 шлюбів з іноземцями (9720 - в 2019 році, 5 864 - до 1 листопада 2020-го).



Найчастіше послугою "Шлюб за добу" користувалися громадяни Російської Федерації, Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччина. Найбільше іноземців звертаються за такою послугою в Харкові, Дніпрі та Львові.



Крім державної реєстрації шлюбу, громадяни України, іноземці чи особи без громадянства мають право і на його розірвання.



Згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян за 2019 рік, в актових записах про шлюб проставлені 1714 відміток про розірвання шлюбу, що становить 0,71% від загальної кількості зареєстрованих шлюбів, з них - 495 відміток про розірвання шлюбу - 1,6% від зареєстрованих в рамках пілотного проєкту "Шлюб за добу".



Всього по Україні в 2019 році було зареєстровано 38 472 розірваних шлюби, а за 9 місяців 2020 року - 20 445. Разом з тим, шлюбів за зазначені періоди зареєстровано: в 2019 році - 237 858; за 9 місяців 2020 го - 126 975 шлюбів.