Петиція з вимогою звільнення Ткаченка набрала необхідну кількість голосів

12:10 02 червня Київ, Україна

Петиція з проханням про відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики набрала необхідних 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



Про це йдеться на сайті звернень до Кабміну.



Петицію створив Юрій Шиян 7 березня. Станом на ранок 2 червня вона набрала 25 224 голоси.



У петиції просять прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зробити подання до Верховної Ради про звільнення з посади міністра Олександра Ткаченка у зв'язку з "неналежним виконанням своїх посадових обов'язків". Звільнити міністра може лише парламент.



Культура також намагається отримати коментар від Мінкульту, проте поки що у відомстві не коментують петицію.