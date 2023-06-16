Петиція з вимогою звільнення Ткаченка набрала необхідну кількість голосів

Петиція з проханням про відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики набрала необхідних 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Про це йдеться на сайті звернень до Кабміну.
Петицію створив Юрій Шиян 7 березня. Станом на ранок 2 червня вона набрала 25 224 голоси.
У петиції просять прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зробити подання до Верховної Ради про звільнення з посади міністра Олександра Ткаченка у зв'язку з "неналежним виконанням своїх посадових обов'язків". Звільнити міністра може лише парламент.
Культура також намагається отримати коментар від Мінкульту, проте поки що у відомстві не коментують петицію.
Про це йдеться на сайті звернень до Кабміну.
Петицію створив Юрій Шиян 7 березня. Станом на ранок 2 червня вона набрала 25 224 голоси.
У петиції просять прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зробити подання до Верховної Ради про звільнення з посади міністра Олександра Ткаченка у зв'язку з "неналежним виконанням своїх посадових обов'язків". Звільнити міністра може лише парламент.
Культура також намагається отримати коментар від Мінкульту, проте поки що у відомстві не коментують петицію.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі