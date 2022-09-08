Петиція про заборону надання українського громадянства Невзорову набрала 25 тисяч голосів

14:59 08 вересня Київ, Україна





Відповідну інформацію розміщено на сайті глави держави.



Петицію "Заборона надання громадянства поплічнику шляхуна Невзорову О.Г." зареєстрували 8 червня 2022 року, її автор - Євгенія Шевченка. Електронна петиція про заборону надання громадянства України російському журналісту, екс-депутату Державної думи Росії Олександру Невзорову набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч голосів.Відповідну інформацію розміщено на сайті глави держави.Петицію "Заборона надання громадянства поплічнику шляхуна Невзорову О.Г." зареєстрували 8 червня 2022 року, її автор - Євгенія Шевченка.

Чи може хтось назвати хоча б п'ять особливих заслуг Невзорова перед українським суспільством?. Нехай далі буде молодцем і нарешті попрацює на благо своєї росії. Але подібна позиція не є приводом розкидатись нашим громадянством", - зазначила автор.

Вона уточнила, що Невзоров не прожив в Україні хоча б п'ять років, не знає української мови, історії України та її традицій, не працював на процвітання та розвиток України.



Однак раніше він був довіреною особою путіна, агітував за збереження Російської імперії, дотримується імперіалістичних поглядів на колишні окуповані території СРСР і т.д., йдеться в петиції.