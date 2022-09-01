Петиція про легалізацію порно в Україні зібрала потрібну кількість голосів

12:50 10 серпня Київ, Україна

Петицію про легалізацію порно в Україні підписали понад 25 тисяч осіб, тобто вона набрала необхідну кількість голосів і буде спрямована на розгляд Офісу Президента.

"Більшість розвинених держав не мають заборон на порнографічну діяльність. В Україні цей закон приймався з міжнародними зауваженнями, що він порушує свободу слова. Крім того, цей закон не має сенсу, адже всі, хто хоче зніматися в порно, може виїхати за кордон і піднімати економіку іншим державам. Відповідно, він лише шкодить економіці та правам людини в Україні. А суди за його порушення нагадують середньовіччя, що бентежить українців та шокує іноземців", – зазначає автор петиції Тарас Сиромський.

Крім того, автор зазначає, що заборона на порнографію породжує корупцію, адже законодавство чітко не визначає, що саме можна вважати порнографією, а що еротичним контентом, який є дозволеним.

"Було безліч випадків, коли дівчат засуджували саме за еротику за статтями порнографії. Навіть на юридичних консультаціях юристи кажуть, що від того, чи дати хабарі, залежить, як правоохоронна система трактуватиме законодавство», – пише Сиромський.

Необхідність легалізувати порнографічний контент автор також доводить тим, що в суспільствах, де є «надмірна цензура», більше ризику сексуальних злочинів.

"Навіть зараз в інтернеті існують еротичні спільноти українок для підтримки українських солдатів на фронті. Виходить, що ці дівчата, усі Onlyfans та вебкам-моделі, які пожертвували гроші на ЗСУ, автоматично потрапляють під кримінальну відповідальність", – додав автор.

Президент Володимир Зеленський має розглянути петицію та опублікувати відповідь на неї. Надалі він може доручити вивчення цього питання іншим урядовим інстанціям.