Перший крематорій у Львові буде побудований всупереч упередженням громадян

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook міський голова Андрій Садовий, щоб вирішити проблему пошуку все нових площ землі під кладовища, прийнято рішення про будівництво у Львові свого першого крематорію.
Він також повідомив, що в червні буде оголошений архітектурний конкурс для того, щоб знайти кращий варіант для реалізації цього проєкту.
При цьому Андрій Садовий додав, що відповідно до закону, крематорій повинен зводитися на комунальній землі і бути власністю громади міста, тому робота буде заснована за принципом державно-приватного партнерства.
Садовий зазначив, що львів'яни зареєстрували петицію з будівництва крематорію, але робота вже почалася.
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