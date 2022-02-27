Перший крематорій у Львові буде побудований всупереч упередженням громадян

10:27 29 травень Київ, Україна

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook міський голова Андрій Садовий, щоб вирішити проблему пошуку все нових площ землі під кладовища, прийнято рішення про будівництво у Львові свого першого крематорію.

"У Львові буде крематорій. Я вважаю, що в 2021 році ми не можемо взагалі дискутувати, чи має право людина бути кремована. Це дуже особисте рішення і вибір кожного. Підготовка до будівництва вже йде. Крематорій буде розташований біля Голосківського кладовища", написав мер.

Він також повідомив, що в червні буде оголошений архітектурний конкурс для того, щоб знайти кращий варіант для реалізації цього проєкту.

При цьому Андрій Садовий додав, що відповідно до закону, крематорій повинен зводитися на комунальній землі і бути власністю громади міста, тому робота буде заснована за принципом державно-приватного партнерства.

Садовий зазначив, що львів'яни зареєстрували петицію з будівництва крематорію, але робота вже почалася.