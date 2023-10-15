Перший евакуаційний літак з українцями на борту вилетів із Тель-Авіва

09:17 15 жовтня Київ, Україна

Україні вдалося домогтися та розпочати евакуацію українських громадян з Ізраїлю. На жаль, більшість із них – це ті, хто вже втік від війни в Україні минулого року.

Учора, 14 жовтня, із Тель-Авіва до Бухареста вилетів перший евакуаційний літак із українцями на борту. Про це написав речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй Facebook-сторінці.

Він зазначив, що на борту перебуває 207 громадян України, серед яких 63 – діти.

"Наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, в м. Клуж (Румунія). Плануємо вивезти 155 українців", - розповів урядовець.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець прибув у суботу, 14 жовтня, щоб взяти участь у проведенні евакуації українських громадян, які перебувають у Секторі Газа, але за дві години до евакуації українців та іноземців із сектору Газа з незрозумілих причин МЗС Ізраїлю повідомило, про те, що вони не гарантують безпеку на пункті пропуску та відкликають дозвіл на евакуацію.