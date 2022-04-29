Перший день зими: холодно, місцями сніжно

06:17 01 грудня Київ, Україна

За даними Укргідрометцентру, сьогодні, 1 грудня, буде холодна погода з мінливою хмарністю, в деяких регіонах можливі опади у вигляді снігу, на дорогах ожеледь, найнижча температура повітря очікується в Карпатах.

Синоптики обіцяють в більшості північних, центральних і південних областей невеликий, місцями помірний мокрий сніг та налипання мокрого снігу, на решті території без опадів. Місцями ожеледь, крім південно-східної і східної частин. У західній частині місцями туман. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с, на Приазов'ї окремі пориви 15-20 м/с.



У західних областях 3-8° морозу, в Карпатському регіоні до 11° морозу, в південній частині від 4° тепла до 1° морозу, на решті території країни від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Херсонщині та в Криму 3-8° тепла.



У Києві у вівторок хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.