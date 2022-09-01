Перші телемедичні проєкти вже працюють в Україні. Що це таке

18:31 19 серпня Київ, Україна

В Україні пройшли успішне випробування та використовуються два телемедичні проєкти: Teledoc Health та Rehabilitation Gaming System.

Про це повідомляє МОЗ.

Система Teledoc Health - віртуальна допомога



Основні функції платформи виконує робот Litev3 - девайс, що максимально наближає віртуальні відвідування до реальних.



За допомогою вбудованої камери високої роздільної здатності можна ретельно обстежити пацієнта, вимірювати температуру, тиск і приєднувати діагностичне обладнання.



Система дозволяє в деяких випадках повністю замістити роботу медперсоналу і може самостійно рухатися та передавати дані.



Вісім таких пристроїв працюють у п'яти містах України, планується розширити мережу до 30 пристроїв.



Платформа нейросенсорної реабілітації Rehabilitation Gaming System



Система за допомогою гаджетів допомагає лікувати пацієнтів із пошкодженням мозку та опорно-рухового апарату.



Проєкт адаптований до потреб окремого пацієнта від гострої до хронічної фази після пошкодження мозку.



В ігровій формі за допомогою звичайного гаджета хворий виконує прості вправи. Рухи пацієнта програмуються, за кожним розробляється спеціальна програма, яка фіксує динаміку та враховує помилки у графіках та відсотковому вимірі.



Платформу можна використовувати для лікування пацієнтів із дитячим церебральним паралічем, хворобою Альцгеймера, з травмами, контузіями, порушеннями мозкової діяльності внаслідок поранень та вибухів під час бойових дій.