Перші телемедичні проєкти вже працюють в Україні. Що це таке

В Україні пройшли успішне випробування та використовуються два телемедичні проєкти: Teledoc Health та Rehabilitation Gaming System.
Про це повідомляє МОЗ.
Система Teledoc Health - віртуальна допомога
Основні функції платформи виконує робот Litev3 - девайс, що максимально наближає віртуальні відвідування до реальних.
За допомогою вбудованої камери високої роздільної здатності можна ретельно обстежити пацієнта, вимірювати температуру, тиск і приєднувати діагностичне обладнання.
Система дозволяє в деяких випадках повністю замістити роботу медперсоналу і може самостійно рухатися та передавати дані.
Вісім таких пристроїв працюють у п'яти містах України, планується розширити мережу до 30 пристроїв.
Платформа нейросенсорної реабілітації Rehabilitation Gaming System
Система за допомогою гаджетів допомагає лікувати пацієнтів із пошкодженням мозку та опорно-рухового апарату.
Проєкт адаптований до потреб окремого пацієнта від гострої до хронічної фази після пошкодження мозку.
В ігровій формі за допомогою звичайного гаджета хворий виконує прості вправи. Рухи пацієнта програмуються, за кожним розробляється спеціальна програма, яка фіксує динаміку та враховує помилки у графіках та відсотковому вимірі.
Платформу можна використовувати для лікування пацієнтів із дитячим церебральним паралічем, хворобою Альцгеймера, з травмами, контузіями, порушеннями мозкової діяльності внаслідок поранень та вибухів під час бойових дій.
Основні функції платформи виконує робот Litev3 - девайс, що максимально наближає віртуальні відвідування до реальних.
За допомогою вбудованої камери високої роздільної здатності можна ретельно обстежити пацієнта, вимірювати температуру, тиск і приєднувати діагностичне обладнання.
Система дозволяє в деяких випадках повністю замістити роботу медперсоналу і може самостійно рухатися та передавати дані.
Вісім таких пристроїв працюють у п'яти містах України, планується розширити мережу до 30 пристроїв.
Платформа нейросенсорної реабілітації Rehabilitation Gaming System
Система за допомогою гаджетів допомагає лікувати пацієнтів із пошкодженням мозку та опорно-рухового апарату.
Проєкт адаптований до потреб окремого пацієнта від гострої до хронічної фази після пошкодження мозку.
В ігровій формі за допомогою звичайного гаджета хворий виконує прості вправи. Рухи пацієнта програмуються, за кожним розробляється спеціальна програма, яка фіксує динаміку та враховує помилки у графіках та відсотковому вимірі.
Платформу можна використовувати для лікування пацієнтів із дитячим церебральним паралічем, хворобою Альцгеймера, з травмами, контузіями, порушеннями мозкової діяльності внаслідок поранень та вибухів під час бойових дій.
Телемедицина – напрямок медицини, що передбачає надання допомоги з використанням засобів дистанційного зв'язку, телекомунікацій та комп'ютерних технологій.
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