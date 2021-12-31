Першокласників не пустять до школи без медогляду

До початку навчального року всі учні, що надходять в перший клас, повинні пройти медогляд.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу за результатами засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.
Ляшко зазначив, що іншим дітям потрібно проходити медогляд раз на рік.
Як повідомляли Українськi Новини, Ляшко повідомив, що в школах "помаранчевої" зони вчителя викладатимуть в захисному щитку. Учителям в "зеленій" зоні буде необов'язково носити маску під час уроку.
Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в школах з 1 вересня вчителям і школярам будуть вимірювати температуру перед допуском до занять.
Також Міносвіти продовжило терміни вступної кампанії в заклади профтехосвіти.
Тим часом як і за яких умов почнуть навчання в Україні.
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