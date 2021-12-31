Першокласників не пустять до школи без медогляду

13:32 19 серпень Київ, Україна

До початку навчального року всі учні, що надходять в перший клас, повинні пройти медогляд.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу за результатами засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"Медичні огляди перед навчальним роком проводяться для дітей 1-го класу", - сказав він.

Ляшко зазначив, що іншим дітям потрібно проходити медогляд раз на рік.

Як повідомляли Українськi Новини, Ляшко повідомив, що в школах "помаранчевої" зони вчителя викладатимуть в захисному щитку. Учителям в "зеленій" зоні буде необов'язково носити маску під час уроку.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в школах з 1 вересня вчителям і школярам будуть вимірювати температуру перед допуском до занять.

Також Міносвіти продовжило терміни вступної кампанії в заклади профтехосвіти.

Тим часом як і за яких умов почнуть навчання в Україні.