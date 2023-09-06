Першокласникам Маріуполя ворог через Буквар насаджує брехню про "російський" Донбас

Російські пропагандисти добре орієнтуються в тому, кому легше "втюхати" будь-яку нісенітницю: це або люди похилого віку з кругозором, обмеженим лавкою і телевізором, або чисті, як аркуш паперу, діти. Тому окупанти маніпулюють дитячою свідомістю.
Як повідомив у своєму Telegram-каналі радник голови Маріупольської міськради Петро Андрющенко, окупаційна влада має намір роздати першокласникам у Маріуполі Букварі з неправдивою інформацією.
Він зазначив, що росіяни мають намір розповідати дітям, що Донбас не український.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі заарештували понад десять тисяч цивільних.
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