Першокласникам Маріуполя ворог через Буквар насаджує брехню про "російський" Донбас

09:09 13 серпня Київ, Україна

Російські пропагандисти добре орієнтуються в тому, кому легше "втюхати" будь-яку нісенітницю: це або люди похилого віку з кругозором, обмеженим лавкою і телевізором, або чисті, як аркуш паперу, діти. Тому окупанти маніпулюють дитячою свідомістю.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі радник голови Маріупольської міськради Петро Андрющенко, окупаційна влада має намір роздати першокласникам у Маріуполі Букварі з неправдивою інформацією.

Він зазначив, що росіяни мають намір розповідати дітям, що Донбас не український.

"Неіснуючий Донбас поруч із неіснуючою чистотою та трояндами в Донецьку. Ключове - убити малюкам про "російську землю", - написав представник офіційної влади українського міста.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі заарештували понад десять тисяч цивільних.