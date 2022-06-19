Перше звернення парамедика Юлії Паєвської (Тайри) після полону

11:30 19 червня Київ, Україна

Український парамедик Юлія Паєвська (Тайра), яка стала одним із символів боротьби України з російською агресією, записала перше відео після звільнення з полону окупантів. Ролик напередодні увечері оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.

"Я дякую президенту України Володимиру Зеленському за організацію цього обміну. Я завжди вірила, що все так і буде. І всі, хто зараз по той бік, знають, що все вийде і всі ми будемо вдома, як удома зараз я", – сказала Паєвська.

Цаплієнко додав, що його джерела, які надали це відео, поки не повідомляють, де знаходиться Юлія Паєвська, проте гарантують, що вона в безпеці і вільна.

Нагадаємо, у березні Юлія Паєвська потрапила в полон до російських окупантів у Маріуполі.

А 17 червня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Паєвської з ворожого полону.

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