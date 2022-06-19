Перше звернення парамедика Юлії Паєвської (Тайри) після полону

Український парамедик Юлія Паєвська (Тайра), яка стала одним із символів боротьби України з російською агресією, записала перше відео після звільнення з полону окупантів. Ролик напередодні увечері оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко у Telegram.
Цаплієнко додав, що його джерела, які надали це відео, поки не повідомляють, де знаходиться Юлія Паєвська, проте гарантують, що вона в безпеці і вільна.
Нагадаємо, у березні Юлія Паєвська потрапила в полон до російських окупантів у Маріуполі.
А 17 червня президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Паєвської з ворожого полону.
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