Первинне розмінування деокупованих територій триватиме рік – МВС

11:24 07 вересня Київ, Україна

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що початкове розмінування деокупованих територій триватиме близько року.



Про це повідомила представниця МВС Олена Матвєєва.



Це означає, що на звільнених від росіян ділянках спочатку розмінують дороги та під'їзди до населених пунктів. Потім – прибудинкові території, території навколо населених пунктів та цивільну інфраструктуру.

«Ми орієнтовані, що первинне розмінування на деокупованих територіях проводитиметься протягом року. Потім уже йде розмінування лісосмуг, полів, водойм тощо”, – розповіла Матвєєва.

Окремо у МВС зазначили, що станом на 6 вересня небезпечну територію із 300 тисяч квадратних кілометрів вдалося скоротити до 185 тисяч.



Зусилля піротехніків зосереджено на територіях Київської, Сумської, Чернігівської областей та на ліквідації наслідків постійних обстрілів у Харківській, Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях.